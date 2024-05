Shopping em Salvador fará treinamento gratuito em técnicas de vendas | A TARDE

O Shopping Piedade recebe currículos até segunda-feira, 20, para o "Treinamento Gratuito em Técnicas de Vendas" que será realizado nos dias 21, 22 e 23 deste mês, das 9h às 11h. A iniciativa é da Associação dos Lojistas do Shopping Piedade - Alospi, que frequentemente realiza a ação.

A entidade seleciona cerca de 45 currículos, promove um treinamento com duração de 6h e oferece os profissionais para as lojas do shopping.



"Fazemos o convite prévio do envio de currículos, realizamos a seleção e promovemos um treinamento gratuito em vendas para que os lojistas já encontrem os profissionais prontos. Inicialmente a vaga é temporária, mas existe a expectativa da pessoa ser fixada”, conta o presidente Alospi, Jorge Lobo. Os currículos são recebidos na sede da associação, no piso L4 do shopping, ou podem ser enviados por meio do e-mail [email protected].

