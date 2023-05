Shopping realiza "Corrida do Amor" para casais em 10 de junho

O Shopping Paralela realiza a Paralovers Run, corrida de rua romântica que vai reunir casais e duplas em circuito de 5km, ao lado do centro de compras, no dia 10 de junho (sábado), às 18h.

Com o slogan “Bote o seu amor para correr com você", a corrida tem inscrições pelo Sympla no valor de R$ 150 por dupla, mais R$7,50 da taxa de serviço. O desafio do circuito será o casal completar a corrida juntos.

Ao longo do percurso, haverá animadores, distribuição de brindes e outras novidades. O kit da Paralovers é composto por duas camisas, uma sacochila, um chip de cronometragem e número de identificação. Os participantes também vão ganhar medalha especial e se divertir ao som da Confraria da Música.

Serviço

O que: Paralovers Run

Quando: 10 de junho (sábado), às 18h

Onde: Shopping Paralela, na Avenida Paralela