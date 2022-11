Shoppings voltam atrás e mantém tolerância de estacionamentos

Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) voltou atrás na decisão de reduzir o tempo de tolerância no uso dos estacionamentos de 30 minutos para ter 15 minutos, sem que os clientes paguem taxas. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pela assessoria de comunicação da Abrasce.

Em nota, a Associação comunica que “os shopping centers de Salvador manterão os 30 minutos sem cobrança do serviço de estacionamento e seguem em diálogo com a Prefeitura de Salvador na tratativa do tema”.

A decisão de voltar atrás veio após que Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur),notificou todos os shoppings de Salvador para cumprirem o tempo de tolerância de 30 minutos nos estacionamentos. Segundo o órgão, medida é determinada através do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a administração municipal e os estabelecimentos comerciais, em junho de 2015.

A Sedur ainda alerta que, em caso de descumprimento da notificação, os shoppings terão seus TVLs (Termo de Viabilidade e Localização) cassados pelo órgão.