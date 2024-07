Sim ao Amor: casamento coletivo unirá 28 casais LGBTQIAPN+ em Salvador

- Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Um casamento coletivo marcado para esta sexta-feira, 12, irá unir civilmente 28 casais LGBTQIAPN+ em Salvador. A terceira edição do evento, batizado de “Sim ao Amor”, será realizada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), na sede do órgão, localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), a partir das 9h.



Segundo informações do MP-BA, o evento, lançado em 2016, tem o objetivo de promover o reconhecimento dos direitos da comunidade LGBTQIAPN+.



“A união é uma celebração de amor entre duas pessoas, e o casamento civil é uma garantia de direitos para esse casal, bem como para a nova família que se forma”, afirma a promotora de Justiça Márcia Teixeira, da 1ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, que organiza o casamento coletivo.