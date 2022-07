SIMM oferece 52 vagas de empregos nesta terça-feira

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM), de Salvador, oferecerá 52 vagas de emprego nesta terça-feira, 19. Os interessados devem agendar o atendimento no site de agendamento da Semdec.

As pessoas com deficiência visual podem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005. Devido à pandemia de Covid-19, os atendimentos estão sendo realizados de forma híbrida, presencial ou remotamente, sendo este último via Whatsapp.

A escolha da modalidade deve ser feita no momento do agendamento (confira todas as vagas disponíveis abaixo).

VAGAS:

Auxiliar de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, desejável ter trabalhado com dispensação de medicamentos de farmácia.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo / laboratório (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, desejável ter trabalhado com digitação de exames de análises clínicas.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Maqueiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário R$1.215,82 + benefícios

7 vagas

Recepcionista de hospital ou laboratório (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

4 vagas

Técnico em enfermagem (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, desejável ter trabalhado em UTI/internamento.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Garçom

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade total de horário.

Salário a combinar + benefícios

4 vagas

Cumim

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade total de horário.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Chefe de bar

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar a noite, vaga zoneada para moradores do bairro do Rio Vermelho e região.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Instalador de esquadrias e vidros

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH B e disponibilidade de horário e para viajar.

Salário R$1.437,00 + benefícios

1 vaga

Jardineiro

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário R$1.317,00 + benefícios

1 vaga

Representante comercial

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento em Informática, desejável conhecimento na área de Imobiliária.

Salário a combinar + benefícios

4 vagas

Encanador

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: CNH B e desejável CNH A, possuir carro utilitário branco (5 anos de uso) ou moto, ser morador de Pirajá e região.

Salário R$2.104,77 + benefícios

4 vagas

Agente de vendas

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH A, possuir moto, vivência com vendas, desejável ser morador de Pirajá e região.

Salário R$1.446,44 + benefícios

4 vagas

Ajudante prático de encanador ou de obra

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: ser morador de Pirajá e região.

Salário R$1.310, 22 + benefícios

4 vagas

Cozinheiro de restaurante

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Representante comercial autônomo

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível ter moto ou carro, CNH A ou B, disponibilidade para viajar, desejável ter experiência com vendas de materiais de construção.

Salário a combinar + benefícios

3 vagas

Cozinheiro de restaurante

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar à noite, experiência com evento e vaga zoneada para os bairros: Rio Vermelho, Amaralina, Nordeste de Amaralina e Vale das Pedrinhas

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Técnico em acessório automotivo

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter CNH A e moto; conforme nova lei trabalhista a forma de contratação será no regime MEI.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Mecânico a diesel

Ensino médio completo, seis meses de experiência no conserto de equipamentos pesados (guindaste, carretas e caminhão munck) imprescindível CNH B, Curso técnico na área, ter conhecimento em mecânica, hidraúlica e pneumática.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Engenharia civil (estágio)

Ensino superior incompleto em Engenharia Civil (estar cursando 3º ao 6º semestre), imprescindível conhecimento Excel e Autocad.

Bolsa a combinar + benefícios

2 vagas