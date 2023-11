Simm oferece 54 vagas para esta terça-feira, 14; confira | A TARDE

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 54 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta terça-feira, 14. Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Agente de portaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.375,61 + benefícios

Vagas: 1

Porteiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Fazenda Grande do Retiro e região.

Salário: R$1.391,50 + benefícios

Vagas: 1

Atendente de farmácia (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Fazenda Grande do Retiro e região.

Salário: R$1.391,50 + benefícios

Vagas: 1

Gerente de Loja (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência no ramo de varejo.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Conferente de Mercadoria (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência no ramo de varejo.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Agente de marketing (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Publicidade e Propaganda ou Marketing (estar cursando a partir do 2º semestre à noite), sem experiência, ter conhecimento pacote office.

Bolsa: R$700,00 + transporte

Vagas: 1

Jardineiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para trabalhar na unidade do Litoral Norte.

Salário: R$1.520,47 + benefícios

Vagas: 1

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade total de horário, vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambués, Saramandaia, Brotas, Santa Cruz, Amaralina, Boca do Rio e Rio Vermelho.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade total de horário, vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambués, Saramandaia, Brotas, Santa Cruz, Amaralina, Boca do Rio e Rio Vermelho.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar à noite, vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambués, Saramandaia, Brotas.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar à noite, vaga zoneada para os seguintes bairros: Brotas, Santa Cruz, Amaralina, Boca do Rio e Rio Vermelho.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de barman

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar à noite, vaga zoneada para os seguintes bairros: Brotas, Santa Cruz, Amaralina, Boca do Rio e Rio Vermelho.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Chefe de bar

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar à noite, vaga zoneada para os seguintes bairros: Brotas, Santa Cruz, Amaralina, Boca do Rio e Rio Vermelho.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Assistente de departamento pessoal

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter vivência com controle de benefícios, processos de admissão/demissão e atuado como preposto.

Salário: R$2.000,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de produção no ramo alimentício

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível vivência com embalagem de bolos, tortas, doces e frituras de salgados.

Salário: R$1.511,00 + benefícios

Vagas: 2

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com buffet a kg e delivery.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Vendedor interno

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência no ramo de varejo.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Açougueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Carpinteiro

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Confeiteiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar nos turnos tarde/noite.

Salário: R$1.980,00 + benefícios

Vagas: 1

Educador social

Requisitos: Ensino superior completo ou cursando Pedagogia, Artes, Música, Teatro ou áreas afins, três meses de experiência, ter conhecimento em Projetos Sociais.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Fiscal de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana.

Salário: R$1.841,00 + benefícios

Vagas: 2

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

Vagas: 1

Topógrafo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$4.218,80 + benefícios

Vagas: 1

Repositor de mercadorias (seção de Mercearia)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região do Cabula, ter disponibilidade para trabalhar em horário de fechamento de loja.

Salário: R$1.320,00 + benefícios

Vagas: 1

Lavador de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Ter atuado com vendas ou telemarketing e ter conhecimento no pacote office.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de mecânica

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, desejável curso de Eletromecânica e imprescindível ter CNH A/B.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Funileiro automotivo

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de costura

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.320,00 + benefícios

Vagas: 2

Vendedor de veículos

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter trabalhado com vendas pelo site.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Vendedor de seguro automotivo

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Pizzaiolo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.692,00 + benefícios

Vagas: 2

Padeiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.692,80 + benefícios

Vagas: 3