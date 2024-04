Simulados da Codesal são realizados em comunidades do Lobato e Calçada | A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizou, neste sábado, 23, mais dois simulados de evacuação nas comunidades de Baixa do Cacáu, em Lobato/S. Caetano e Vila Sabiá (Calçada), como preparativo para a Operação Chuva 2024, que teve como objetivo avaliar, em tempo real, o processo de remoção das pessoas das áreas consideradas de riscos e orientar a comunidade como ela deve se comportar em uma possível evacuação.



As atividades tiveram início, de forma simultânea, às 9h, nas duas áreas, com o acionamento da sirene do Sistema de Alerta e Alarme.



No decorrer do simulado, os participantes são mobilizados por equipes da Defesa Civil e encaminhados por rotas de fuga para abrigos previamente estabelecidos em unidades da rede municipal, respectivamente as Escolas Coração de Jesus e Pirajá da Silva.

Ao realizar o balanço do ciclo de simulados, o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo, afirmou que os simulados realizados, como preparativo para a Operação Chuva 2024, contou com a participação proativa das comunidades: “Ao findar as atividades, hoje, saímos com a sensação de dever cumprido e a certeza de que essas pessoas serão multiplicadoras de conhecimento e vão atuar preventivamente caso necessário”.

“Ao promover simulados, o objetivo da Codesal é preparar e conscientizar os moradores sobre formas de se evitar os acidentes. Nunca queremos que aconteça algo, mas, se, em algum momento acontecer, é necessário preservar o bem maior, a vida”, disse a subcoordenadora de Ações Comunitárias e Educativas da Codesal, Fabiana Santana.

Balanço

Desde o início de janeiro, já foram realizados 14 simulados, respectivamente na Vila Picasso e Voluntários da Pátria (20/01); Irmã Dulce e Mangabeira (24/02); Bom Juá, Calabetão e Mamede ((02/03); Moscou I e II e Creche (09/03) e Mangueira/Olaria e Bosque Real (16/03).

Participaram dos simulados profissionais da Defesa Civil de Salvador, da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate a Pobreza (Sempre), da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) e da Secretaria Municipal de Educação. Colaboraram ainda voluntários de diferentes áreas, contribuindo para o bom desempenho da atividade.