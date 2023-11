Sindicato dos Rodoviários decreta estado de greve em Salvador | A TARDE

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários publicou na manhã desta terça-feira, 31, um edital convocando todos os trabalhadores da categoria para participarem de Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na próxima segunda-feira, 6.

De acordo com o documento, assinado pelo presidente em exercício, Fábio Primo, o encontro tem a finalidade de "autorizar a diretoria da entidade a executar todos os procedimentos legais e deliberar acerca do momento mais oportuno para decretar e deflagrar greve geral por tempo indeterminado no setor público de transporte".

A primeira convocação está prevista para ocorrer no horário de 9h, na sede do sindicato, localizada no bairro de Brotas, em Salvador. Já a segunda e última convocação marcada para acontecer 9h30.