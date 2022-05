Sindicato nega ter impedido circulação de 'amarelinhos'

O vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários do Estado da Bahia, Fábio Primo, negou que a categoria estaria impedindo os micro-ônibus do subsistema de transporte especial complementar, popularmente conhecidos como 'amarelinhos', de circular. Segundo ele, a categoria aderiu cem por cento à paralisação.

“Não estamos impedindo não. Isso é uma inverdade. O que estamos fazendo é um trabalho de conscientização. Apareceram apenas quatro motoristas na garagem, conversaram com dirigentes do sindicato que estão lá e foram embora”, afirmou o vice-presidente.

Com a paralisação de 24 horas dos rodoviários de Salvador neste domingo, a prefeitura de Salvador anunciou os 115 ‘amarelinhos’ iriam circular. Contudo, usuários do transporte público relatam que nenhum ônibus está passando nos pontos da capital.

“Acordei pela manhã para trabalhar desde 5:40 que não passa um ônibus desses aí”, declarou um usuário.

“Que amarelinho? Não tem na rua”, comentou outro.

“A adesão da categoria foi de cem por cento. Fizemos da forma certa, comunicamos sobre a paralisação com 48 horas de antecedência. Amanhã, quatro horas da manhã já voltamos a trabalhar com os ônibus na rua”, declarou o dirigente do sindicato.

Os rodoviários alegam que tentaram uma negociação e apresentaram uma pauta com 17 reivindicações, mas não houve negociação com os representantes patronais. A explicação para a não negociação, de acordo com o dirigente é de que, como este ano não houve atualização da tarifa para os usuários do transporte público, os empresários dizem que não é possível ter reajuste no salarial para os motoristas.

O vice-presidente compartilhou um vídeo nas redes sociais do sindicato alertando a população soteropolitana sobre a paralisação.

Ainda de acordo com Primo, as negociações com os representantes das empresas continuam. “Não queremos a greve, o que queremos é negociar, esperamos que os empresários conversem com a gente”.