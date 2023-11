Sindicato vai atrasar saída dos ônibus nesta quinta-feira | A TARDE

Quem utiliza a frota de ônibus em Salvador deve ficar atento: os coletivos sairão mais tarde das garagens nesta quinta-feira, 26. Ao Portal A TARDE, o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, informou que haverá uma assembleia às 3h no Retiro e, a partir desta reunião, será definido quais garagens sofrerão o atraso, bem como, até que horas haverá o bloqueio de saída.

De acordo com o sindicato, a medida ocorre por causa do descumprimento da convenção coletiva. "Diante dos descumprimentos da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) por parte das empresas, a direção do Sindicato dos Rodoviários da Bahia decidiu realizar assembleias em algumas garagens do sistema urbano de Salvador, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira 26/10/23. Por conta das assembleias de amanhã, o serviço de soltura será afetado e isso atrasará a saída dos coletivos. Por respeito a população, seguimos comprometidos em informar com previsibilidade aos soteropolitanos sobre ações que impactarão diretamente no funcionamento da cidade".