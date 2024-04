Sirenes de emergências são acionadas em bairros de Salvador | A TARDE

Após as fortes chuvas que atingiram Salvador durante todo o final de semana e madrugada desta segunda-feira, 8, a Defesa Civil da capital baiana (Codesal) anunciou às 7h40 desta manhã que a sirena de emergência do bairro do Calabetão foi acionada. O pedido do órgão é de que moradores deixem suas casas e se dirijam para um local seguro.

Logo em seguida, por volta das 8h20, a Defesa Civil anunciou acionamento das sirenes nos bairros Capelinha de São Caetano (Vila Picasso), Bom Juá, Cajazeiras VIII (Mangabeira) e Lobato (Voluntários da Pátria).

No domingo à noite, a Codesal emitiu um alerta máximo para a cidade devido ao acumulado de chuvas acima de 150 milímetros nas 72 horas anteriores. O protocolo de acionamento das sirenes devido às chuvas acima de 150 mm foi atingido em duas localidades durante o final de semana: na Vila Sabiá, na Liberdade, e na Baixa do Cacau, em São Caetano.

“Dessa forma, já enviamos SMS informando às populações dessas comunidades, assim como acionamos os diversos órgãos e secretarias do Sistema Municipal de Defesa Civil, notadamente a Codesal, a Secretaria Municipal da Educação e a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), para que possamos assim recepcionar as famílias e garantir que elas estejam em segurança”, disse Sosthenes.

Em caso de risco ou ocorrências, as pessoas devem ligar para o 199. “Enquanto isso, os nossos engenheiros, arquitetos e geólogos da Codesal continuam nas ruas realizando as vistorias feitas a partir dos chamados que são dados pelo 199. Em caso de risco, se afaste dessa condição, disque 199 e aguarde que um dos nossos profissionais possam realizar a vistoria e garantir a segurança das suas vidas e das suas famílias”, alertou.