Sistema de travessia Mar-Grande x Salvador opera com 6 embarcações | A TARDE

A Travessia Salvador-Mar Grande está ocorrendo de forma tranquila neste domingo, 5. O sistema é operado com seis embarcações em tráfego e operando desde às 5h. O embarque é imediato e sem filas nos terminais Náutico da Bahia, na capital, e Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

O sistema tem hoje o último horário programado para as 19h30, no sentido Salvador-Mar Grande, e às 18h , no sentido inverso. As embarcações estão fazendo o percurso da travessia em tempo médio de 40 minutos.

Tarifas – De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 8,60. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 11,60. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 10,50 e domingos e feriados, R$ 13,50.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

A Travessia Salvador – Morro de São Paulo também registra hoje movimento tranquilo de embarque. O primeiro catamarã para o Morro zarpou do Terminal Náutico às 9h. As próximas saídas vão ocorrer às 10h30 e 14h30. As saídas de Morro para Salvador acontecem às 11h30, 13h e 15h.

A passagem custa R$ 151,31 de Salvador para Morro de São Paulo, e R$ 138,71, no sentido inverso. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou débito. Os horários saindo de Salvador hoje são 8h30, 9h 10h30, 13h 13h e 14h30. As saídas de Morro para Salvador acontecem às 9h, 11h30, 13h 14 e 15h.

