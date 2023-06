Sistema Ferry-Boat deve operar com cinco embarcações no feriado

O Sistema Ferry-Boat contará com operação especial para o período de Corpus Christi. De acordo com a Internacional Travessias, administradora do sistema, a partir desta quarta-feira, 7, até a próxima segunda-feira, 12, os ferries Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Pinheiro, Anna Nery e Maria Bethânia estarão à disposição da operação. De segunda a sábado, as saídas ocorrem a cada uma hora, das 5h às 23h30. Já nos domingos e feriados, a operação começa às 6h.



Ainda conforme a Astramab, horários extras também serão cumpridos nos momentos de maior fluxo, considerando sempre a disponibilidade de barco a cada momento, e prevendo as manutenções corretivas e preventivas. Ao comparar com o mesmo período de 2022, a expectativa é que o fluxo seja 5% maior, quando passaram pelos dois terminais mais de 84.260 pessoas e 13.229 veículos.

A administradora informou ainda que o sistema conta com agendamento para veículos de passeio por meio do Hora Marcada e SAC Digital, disponíveis no endereço da administradora.

Bilheteria e Filômetro

A empresa reforçou que a bilheteria do Sistema Ferry-Boat é eletrônica, encerrando o acesso de pedestres ao Salão de Embarque sempre que a capacidade de atendimento do barco é atingida em cada viagem. As bilheterias pausam rapidamente e reabrem logo em seguida para que se inicie a venda para a próxima saída.

Através do site, é possível verificar informações atualizadas sobre o fluxo nos terminais e tempo estimado de espera. Além disso, painéis digitais nas áreas de bilheteria e pedágio dos veículos informam a capacidade, o horário e a embarcação de cada viagem. Os terminais São Joaquim e Bom Despacho agora disponibilizam também acesso gratuito à rede wi-fi. O usuário deve habilitar o wi-fi no celular, clicar na rede WIFI-FERRY, fazer o cadastro e conectar.

Embarque de veículos pesados

No sentido terminal São Joaquim para Bom Despacho, a suspensão de embarque de caminhões permanece válida das 5h das sextas-feiras até às 15h dos sábados, como também das 5h de vésperas de feriados até às 5h do dia posterior ao seu retorno.

No sentido terminal Bom Despacho para São Joaquim, a suspensão é válida das 5h dos domingos até às 5h da segunda-feira, como também das 5h do dia posterior ao feriado até às 5h do dia seguinte. Veículos pesados transportando alimentos ou pacientes em tratamento médico fora do domicílio, poderão embarcar normalmente no período de restrição.

Ferry-Card

A troca ou entrega de novos cartões funciona de segunda a sexta, das 8h30 às 12h, e de 13h30 às 17h, no Terminal São Joaquim. Esse atendimento não funciona aos sábados, domingos e feriados. Para a troca, é necessária a presença do titular do cartão portando documento com foto.