SMS emite alerta para vacinação de crianças e adolescentes

Vacina é ofertada em qualquer sala de imunização da rede municipal, das 8h às 16h - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

A baixa procura por parte do público-alvo (crianças e adolescentes de 10 a 14 anos) para tomar a 2ª dose da vacina contra a dengue levou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Saúde a emitir um alerta para pais e responsáveis destes grupos.

Entre janeiro e julho deste ano, na cidade, o órgão computou 802 casos de dengue nessa faixa etária. Enquanto na Bahia, 120 pessoas morreram contaminadas pelo mosquito Aedes aegypti.

Segundo dados da SMS, das 224,8 mil pessoas aptas para serem vacinadas, 53,4 mil tomaram a primeira dose e apenas 10 mil retornaram para completar o esquema vacinal. A vacina é ofertada em qualquer sala de imunização da rede municipal, das 8h às 16h, de segunda à sexta-feira (exceto feriados). Para aqueles que já tomaram a primeira dose, o intervalo para ser imunizado pela segunda é de 90 dias (três meses).

Em muitos casos, essa baixa procura está associada aos medos, mitos e receios sobre possíveis efeitos colaterais do imunizante.

O infectologista Claudilson Bastos pontuou a possibilidade de reações, porém, enfatizou a importância da vacina. "É eficiente, segura, ajuda a prevenir mais de 80% dos casos gerais de dengue e reduz em 90% as hospitalizações. Como qualquer outra vacina, ou até medicação, as pessoas podem ter eventos adversos, né? Dor no local da injeção ou alguma outra reação. Algumas pessoas têm predisposição, alergia ou histórico de reações vacinais. Então, todas essas perguntas são feitas antes da pessoa tomar medicação. Nesse caso, diante das reações que ela possa ter, de modo geral contra indica-se", destacou o médico.

Efeitos

O infectologista Adriano Oliveira, também reforçou que a vacina da dengue não é a única a causar efeitos colaterais. "Esse e todos os imunizantes, assim como qualquer medicação, podem ter efeitos colaterais. Dentre as reações constam aumento discreto de temperatura, sensação de indisposição e dor no local da aplicação. Basta aguardar, pois não costumam passar mais de dois dias. Em geral, dura um dia. Se tiver dor ou febre, basta usar analgésicos e antitérmicos comuns", disse.

Questionado se há grupos mais vulneráveis a reações, o infectologista Claudilson destacou que sim. "Essa vacina é uma vacina com vírus vivo atenuado, ou seja, pessoas imunossuprimidas, que têm tratamento com drogas para câncer, idosos acima de 60 anos, até certo ponto porque não há estudo após essa idade, e também crianças abaixo de 4 anos, não podem tomar, assim como gestantes. Então, eu preciso avaliar cada um", alertou o especialista .

A vacina Qdenga, que protege contra os quatro tipos do vírus (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) e pode ser aplicada tanto em pessoas que nunca tiveram dengue como nas que já tiveram a doença, está disponível em unidades da rede privada.