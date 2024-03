SMS lança carteira de identificação para pessoas com fibromialgia | A TARDE

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vai lança a Carteira para Pessoas com Fibromialgia nesta segunda-feira, 26. O documento faz parte do Programa Municipal de Cuidados para Pessoas com Fibromialgia (PCPF) e visa facilitar o atendimento preferencial em diversos serviços. O evento acontecerá às 14h, na Escola de Saúde Pública de Salvador, no Comércio, e contará com a presença da Associação de Pessoas com Fibromialgia de Salvador- AFIBS.



A vice-prefeita e secretária municipal da Saúde, Ana Paula Matos, destaca o caráter inclusivo e social da iniciativa. “Nossa missão na SMS é promover qualidade de vida e a atenção integral à saúde para todas as pessoas. Estamos ofertando o cuidado e o tratamento necessários às pessoas com fibromialgia, que vão além das unidades de saúde e do acompanhamento dos serviços que ofertamos na Rede de Atenção à Saúde. O prefeito Bruno Reis sancionou a lei nº 9.708 /2023 que institui e amplia diversos direitos, e a Carteira de Identificação é mais um passo de atenção integral aos pacientes. Com a identificação será mais fácil para eles garantirem, por exemplo, atendimento prioritário, diante da intensidade das dores invisíveis aos olhos”, destacou.

Ainda na segunda (26) será lançado pela SMS um portal na internet onde as pessoas com fibromialgia poderão dar entrada no pedido do documento e acompanhar sua solicitação. “É mais um serviço que estamos agregando para dar comodidade e praticidade para obtenção do documento, cuja versão digital poderá ser baixada diretamente do site”, afirmou o diretor da Atenção Primária de Salvador, Augusto Vidreira.

Tanto na forma física como digital, a carteira só será expedida mediante preenchimento de formulário, acompanhado de relatório médico.

Fibromialgia

Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a fibromialgia é uma condição que se caracteriza por dor muscular generalizada, crônica (dura mais que três meses), mas que não apresenta evidência de inflamação nos locais de dor. É acompanhada por sintomas típicos, como sono não reparador e cansaço. Pode haver também distúrbios do humor, como ansiedade e depressão, e alterações da concentração e de memória.