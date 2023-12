Sobrinho de influencer baiano é morto em Salvador | A TARDE

O sobrinho do digital influencer baiano conhecido como Soneca Paredão foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira, 11, no bairro de Valéria, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.



De acordo com a Polícia Civil, o adolescentes de 17 anos, identificado como João Vitor Silva Araújo, foi morto Rua Morada da Lagoa, em Valéria. Ele estaria com amigos quando homens em um veículo passaram atirando.

Policiais militares da 31ª CIPM foram acionados para averiguar informação de um homem caído ao solo, com perfurações de arma de fogo no bairro de Valéria. Ao chegarem, os militares constataram o fato, isolaram o local e acionaram o DPT para a remoção do corpo e a realização da perícia.

Nas redes sociais, Soneca Paredão desabafou e relatou como tudo teria acontecido: "Boa noite, família. Eu vou sumir um pouco do Instagram, desativar aqui, porque acabaram de assassinar meu sobrinho. Gostava demais, leal comigo, trabalhador e passou um carro, do nada, atirando nas pessoas e acertou ele".

"Vou cuidar de minha mãe, que está muito mal, do meu irmão. Estou fora das redes sociais nestes dias aí, muito mal, muito mal mesmo", completou.

A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) investiga o caso.