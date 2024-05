Sol se esconde entre nuvens em Salvador na manhã desta sexta | A TARDE

Sol e nebulosidade estão marcando o amanhecer nos últimos dias em Salvador. Diferente do que foi no mês de abril, que foi chuvoso o mês de maio deve seguir com essa característica de ter sol entre nuvens e chuvas isoladas vez ao outra ao longo do dia.

Para esta sexta-feira, 2, as temperaturas devem variar ente 24ºC e 31ºC na capital da Bahia. Não há chuva acumulada, mas a umidade está em 87% e os ventos de fracos a moderados. Há chances de chover ao longo da manhã e da noite, mas a tarde deve ter poucas nuvens, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Este cenário deve se repetir no final de semana na cidade, com temperaturas variando entre 24ºC e 30ºC. O tempo vai se revezar entre sol com muitas nuvens e períodos de nublado, podendo chover rápido a qualquer hora.