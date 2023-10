Solarium Doimo e Suite Cedro são eleitos os melhores da CASACOR

O encerramento da CASACOR Bahia 2023 neste domingo, 24, foi marcado com a cerimônia de premiação do Troféu Pandora CASACOR, dado aos eleitos na categoria Melhor Ambiente, um escolhido pelo júri técnico e outro pelos profissionais que participam da mostra.

Eles receberam uma escultura criada pelo artista plástico Bel Borba. A noite marcou ainda o lançamento do anuário 2023 e contou com homenagem a Cristina Alban, empresária e galerista falecida em agosto deste ano.

Quem foi escolhido pelo júri e levou o troféu por 1º Melhor Ambiente foi Rodrigo Cassieri, que assinou o ambiente Solarium Doimo. Logo após receber o troféu, ele conversou com o Portal A TARDE e falou estar grato pela credibilidade a ele apostada.

"Um ambiente assim é projetado para ser uma arquitetura simples. Então ele se assemelha a uma casinha de criança, um telhado com grande porta e ele tem linhas retas com materiais mais brutos. O piso sem polimento, tijolinho... ele é um ambiente feito pra agregar as pessoas. De certa forma, ele é um abraço. A palavra certa que eu digo para esse espaço é que ele motiva as pessoas estarem juntas e dividirem o mesmo momento".

Ele afirmou que agora é comemorar, mas também já começar a pensar na próxima edição.

"Toda mostra faz com que a gente esteja em exposição no mercado, para os colegas, lojas, parceiros que investiram também. Então, ter essa chancela aí, ser eleito o melhor ambiente da CASACOR, tanto pelo júri técnico quanto pelos colegas, é muito gratificante. Agora é comemorar e trabalhar para o ano que vem".

O 2º Melhor Ambiente foi conquistado por Lais Galvão, que assinou a Suíte Cedro. Ela contou ter se sentido honrada com o reconhecimento e por ter participado da mostra. "É tão importante para os profissionais arquitetos e realmente eu estou muito feliz porque fecha um ciclo. E nesse último dia de evento a gente só tem a agradecer mesmo".