Soldado da PM é baleado em Valéria

- Foto: Divulgação

Um soldado da Polícia Militar foi socorrido após ser baleado na Rua Passagem das Flores, em Valéria. De acordo com a Polícia Militar, os agentes da 31ª CIPM "foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos" da localidade, na manhã da última sexta-feira, 2.

Em contato com o Portal MASSA!, a PM informou que os suspeitos conseguiram fugir após o cessar-fogo. "Um policial sofreu um corte no dedo da mão esquerda, proveniente de um estilhaço de um projétil aparentemente do calibre 9mm", esclareceu o órgão.

O militar foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, onde recebeu os primeiros socorros e foi liberado.