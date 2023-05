Soldado de folga evita mortes com faca após surto de homem

Um soldado do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM/ Irecê) de folga salvou a vida de três pessoas, na terça-feira (23), em Presidente Dutra (BA). As vítimas foram atacadas por um homem que sofria por transtornos psicológicos.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma das vítimas carregava um bebê de nove meses quando foi surpreendida com 14 golpes de faca nas costas, enquanto tentava se desvencilhar do homem.

Segundo o capitão Edesinalvo Lopes Brito, subcomandante do 7º BPM, a mulher e uma outra vítima foram levados para o Hospital Geral de Irecê, onde se recuperam dos golpes.

"Um caso muito triste pela situação dos envolvidos. O criminoso também foi pra cima do policial que reagiu e consegiu neutralizá-lo. Ele foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu", finalizou.

O cado foi registrado na Delegacia Territorial (DT) de Presidente Dutra.