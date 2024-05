Sosthenes diz que chuvas devem continuar nesta semana em Salvador | A TARDE

Salvador está com o céu nublado nesta segunda-feira, 20, e chuvas fracas se intensificaram a partir do domingo, 19. E parece que o clima ainda vai continuar assim por mais alguns dias na capital baiana.

De acordo com o diretor geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, a previsão é que continue chovendo em Salvador durante esta semana, mas terá uma tendência de diminuição.

A previsão para esta segunda e terça-feira, 21, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas, ou fortes, em qualquer hora do dia.

Na quarta-feira, 22, a previsão é de céu parcialmente nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia. Já na quinta-feira, 23, é provável que o clima seja de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas a qualquer hora do dia.

Ainda segundo Sósthenes, a temperatura mínima em maio é em média 21°C. “É característico do outono a diminuição da temperatura com o aumento das chuvas”, diz o diretor geral da Codesal.

Bairros com acumulados de chuva

A capital baiana é uma cidade com diversas variações territoriais, e por esse e outros fatores, a chuva causa diversos problemas, como deslizamentos de terra e alagamentos.

Segundo a Codesal, os bairros com maiores acumulados de chuva nos últimos dias foram Mussurunga, Valéria, Cajazeiras XI, Cassange, Nova Constituinte, Coutos/Escolab, Periperi, Águas Claras, Arenoso e Sete de Abril/Bosque Real. Mussurunga chegou a um acumulado de 239.2 mm de chuva no mês.

Segundo Sósthenes, após o acumulado de chuvas é provável que o calor diminua no fim deste mês de maio. Em relação aos recorrentes atendimentos de deslizamentos de terra pela Codesal, Sósthenes afirma que esse problema se deve ao “risco geológico”. A Codesal atende situações de deslizamento através do 199.

“As ações de prevenção realizadas pela Defesa Civil e demais órgãos e secretarias de proteção e defesa civil de salvador” estão sendo feitas para contornar a situação, afirma Sósthenes.

Publicações relacionadas