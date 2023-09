SSP detalha ação contra assaltantes na Av. Paralela

Um carro roubado, um revólver calibre 38, porções de drogas e um simulacro foram apreendidos, na quarta-feira (13), na avenida Paralela, por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). Dois homens que estavam no veículo foram localizados.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as diligências tiveram início logo após o proprietário do automóvel registrar o roubo do Hyundai HB20 na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). O carro foi levado no Jardim das Margaridas, na terça-feira (12), por dois homens armados.

Durante as ações investigativas, as equipes passaram a rastrear o carro, que estava sendo utilizado pelos criminosos para praticar roubos. Quando o veículo foi interceptado houve confronto e os suspeitos abandonaram o automóvel em via pública.

A dupla ficou ferida e foi socorrida para o Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu. Um dos suspeitos, identificado como Felipe Lemos Santos, de 28 anos, já tinha passagens pela DRFRV. O material apreendido foi encaminhado à perícia.