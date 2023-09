SSP e Policiais traçam ações de combate ao crime organizado

Após a chegada de policiais federais da força tática vindos do Distrito Federal em Salvador na noite desta sexta-feira,15, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e a Polícia Federal (PF) realizaram uma reunião neste sábado, 16, para reforçar a busca por todos os criminosos que atiraram contra policiais no bairro de Valéria e ampliar os esforços no combate ao crime organizado.

O encontro aconteceu Centro de Operações e Inteligência (COI) da SSP, situado no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Estiveram presentes o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, o diretor Executivo da PF, Gustavo Paulo Leite de Souza, o diretor de Inteligência da PF, Rodrigo Morais Fernandes, o superintendente Regional da PF na Bahia, Flávio Albergaria, e integrantes das Polícias Militar e Civil, que decidiram novas ações de inteligência e de repressão qualificada.

"Não descansaremos até encontrarmos todos os envolvidos no confronto em Valéria. Não sairemos do terreno. Todos os recursos estaduais e federais estão disponíveis. Nosso trabalho integrado será incessante contra todas as facções criminosas. A nossa população também pode nos ajudar nessa missão. Basta utilizar o Disque Denúncia, canal 181. O sigilo é total!", declarou o secretário Werner.

Na madrugada deste sábado, 16, mais um suspeito havia sido morto após os confrontos ocorridos na região de Valéria, em Salvador. Ao todo, cinco indivíduo morrreram após operação das polícias Militar e Federal.