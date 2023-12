SSP inicia vistorias para instalação das unidades de segurança | A TARDE

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) da Bahia iniciou, na manhã desta sexta-feira, 1°, as vistorias para instalações das unidades das Forças de Segurança no Festival Virada Salvador. Para este ano, a novidade fica por conta de novos postos da Superintendência de Prevenção à Violência (Sprev) e o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O encontro teve como objetivo a definição dos espaços onde serão instaladas as unidades de atendimento das Polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros, para melhor atendimento aos baianos e turistas que participarão do Réveillon.

O responsável pelos projetos da Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física (Ceirf) da SSP, capitão Adriano Freitas, contou que estratégias para as instalações dos postos já foram pensadas, para melhor conforto ao servidor e um atendimento de qualidade ao público.

“Para este ano, planejamos um espaço mais adequado para implementar todas as unidades com eficiência. Tudo isso em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador, para que possamos atuar na segurança das pessoas, dando melhor acolhimento evitando os crimes graves contra a vida”, disse.

A festa, que acontece na Arena Daniela Mercury do dia 28 de dezembro ao dia 1º de janeiro de 2024, trará os novos postos da Sprev – responsável por acolher mulheres vítimas de violência, crimes de racismo, contra pessoas LGBTQIAPN+, crianças e adolescentes – e do DPT, para rápida análise de substâncias ilícitas, entre outros crimes.

A montagem dos postos esta prevista para a segunda semana de dezembro. Equipes da Empresa Salvador Turismo (Saltur) e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano ( Sedur) da Prefeitura também participaram da visitória.