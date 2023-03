Starbucks inaugura primeira loja do Nordeste em Salvador

A Starbucks, rede de cafeteria norte-americana, inaugurou a primeira unidade do Nordeste nesta segunda-feira, 6. E a cidade escolhida foi Salvador, com a abertura do estabelecimento do Shopping da Bahia.

Com o novo estabelecimento, a Starbucks estará presente em oito estados do Brasil. A justificativa da South Rock, operadora licenciada da marca da cafeteria no país, justificou a escolha pelo shopping por questões comerciais, diante da localização central na capital baiana.

“É com grande prazer que anunciamos a chegada da Starbucks na região nordeste do Brasil. Estamos muito felizes e ansiosos em iniciar essa jornada por Salvador na Bahia, compartilhando nossa paixão pelo café com a população local”, destacou Claudia Malaguerra, diretora-geral da Starbucks Brasil, em nota acessada pelo Portal A TARDE.

De acordo com a empresa, a Starbucks deve gerar mais de 30 empregos diretos na cidade. E o negócio foi inaugurado considerando também a relevância da Bahia para a produção de café, no cenário nacional.

Na unidade do Shopping da Bahia, o menu terá uma diversidade de estilos de café e bebidas artesanais preparadas por baristas. Entre as opções, está o Brasil Blend, que é preparado com grãos brasileiros do estado, além de outras localidades, como Minas Gerais e São Paulo. Os clientes também poderão aderir ao clube de fidelidade do estabelecimento.