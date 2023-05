Submetralhadora e simulacro são apreendidos com trio na Calçada

Três homens, que não tiveram as identidades divulgadas, foram localizados e presos, na noite desta segunda-feira, 29, a bordo de um veículo com restrição de roubo e com armas, no bairro da Calçada, em Salvador.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o caso aconteceu durante a Operação Respeite a Vida, deflagrada pelo grupo de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal (GOC-GCM) em apoio à Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

Na abordagem ao veículo, os agentes encontraram uma submetralhadora de fabricação artesanal, um simulacro de arma de fogo e quatro munições. Os suspeitos e todo o material apreendido foram apresentados à delegacia de Furtos e Roubos de Veículos.