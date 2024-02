Substituição da antena parabólica tradicional será gratuita na Bahia | A TARDE

A troca da antena parabólica tradicional agora pode ser feita de forma gratuita na Bahia para o novo modelo digital. O benefício é garantido para famílias de menor renda, inscritas em algum programa social do Governo Federal, e que tenham uma parabólica tradicional em funcionamento.

O fornecimento de sinal para o modelo antigo das antenas já foi suspenso em 132 cidades baianas, entre elas Cruz das Almas e Valença. A previsão é que o sinal seja cortado totalmente até 30 de junho de 2025.

Para realizar a troca da antena, o beneficiário deve procurar a iniciativa "Siga Antenado" pelo site ou telefone (0800 729 2404). É necessário estar com NIS (Número de Identificação Social) ou CPF em mãos para o atendimento. Caso opte pelo site, o usuário deve procurar a opção "Distribuição de Kits" e seguir os passos, para combinar o agendamento para a instalação junto a organização e receber o técnico em casa.



De acordo com informações da Siga Antenado, que é uma iniciativa criada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), mais de 1,8 milhão de instalações da nova parabólica digital já foram realizadas desde julho do ano passado em todo Brasil.

Essa mudança acontece por conta da ativação da nova geração da internet móvel, o 5G, que opera em faixas de frequência próximas à do sinal da parabólica antiga e pode causar interferências.

A faixa é como uma "estrada" no ar, por onde os sinais trafegam. Com o fim do sinal antigo, uma alternativa será usar a nova parabólica, que funciona em outra faixa.