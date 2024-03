Subúrbio Ferroviário vai ter fornecimento de água interrompido | A TARDE

Com o intuito de remanejar um trecho da rede distribuidora de água por conta de uma obra executada pela prefeitura de Salvador, a Embasa vai interromper interromper o abastecimento em parte do Subúrbio Ferroviário, na quinta-feira, 7, às 7h. A previsão é que o serviço seja concluído na noite do mesmo dia, quando o fornecimento vai ser gradativamente retomado, com previsão de normalização em até 24 horas.

A interrupção não afetará os imóveis que contam com reservação adequada para satisfazer as necessidades diárias de consumo de seus moradores. As áreas afetadas serão: Plataforma (Localidades do Cj Senhor do Bonfim, Alto do Luso, Alto do Sertão, Manoel Monte, Planalto Real), Ilha Amarela e Terezinha.