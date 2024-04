Sucop descarta "risco de incidentes" em viaduto no Ogunjá | A TARDE

Após um deslizamento de terra causado pela fortes chuvas que atingem Salvador, moradores ficaram assustados com a possibilidade o potencial risco de desabamento de um viaduto situado na Avenida Dom João VI (na parte superior) e na Avenida General Graça Lessa, conhecida como Vale do Ogunjá (parte inferior). No entanto, a Superintendência de Obras Públicas (Sucop) ressaltou por meio de nota que "não há risco de incidentes".





Reprodução

Conforme a Sucop, todas as medidas cabíveis já foram tomadas em relação ao deslizamento de terra causado pelo rompimento da rede de drenagem no viaduto no Vale do Ogunjá. Uma vistoria foi realizada no local na terça-feira, 16, quando foi afastada a possibilidade de um incidente.



Apesar disso, alguns serviços já foram realizados, como desvio da rede de drenagem, demolição de um imóvel em área de risco e contratação de uma empresa especializada em obras de pontes e viadutos. A Sucopa apontou que a intervenção no local será iniciada assim que a chuva der trégua.

A Defesa Civil de Salvador também realizou uma vistoria no local na terça-feira.