Superintendente da PRF e DNIT se reúnem para elaboração de estratégias

O Superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia, Inspetor Vagner Gomes e o Chefe do Gabinete, Inspetor R. Santos receberam o Superindente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na Bahia, Roberto Alcântara e a Chefe do Serviço de Operações Terrestres, Carolina Lopes, na sede da PRF em Salvador, na manhã da última segunda-feira, 17.

O objetivo do encontro foi alinhar procedimentos operacionais entre as duas instituições e fortalecer a parceria em prol da segurança viária. A reunião foi marcada por discussões sobre a integração das operações e a prevenção de acidentes de trânsito.

Superintendente do DNIT, Roberto Alcântara disse que vai considerar as recomendações da PRF em relação aos trechos de rodovias. Com a parceria, ambos os órgãos governamentais buscam uma atuação conjunta sólida, com o intuito de proporcionar uma mobilidade mais segura e fluida para os cidadãos que trafegam pelas estradas baianas.