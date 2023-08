Suposto assaltante é baleado e população é alvo de tiros no Cabula

Um homem suspeito de participar do grupo que ficou conhecido como 'Bonde da XRE' foi baleado, na noite de quarta-feira, 9, no bairro do Cabula, próximo a entrada do São Gonçalo do Retiro, em Salvador. Segundo populares, o homem foi atingido após tentar assaltar um motorista.

O suspeito ficou caído no chão e de acordo com relatos, comparsas retornaram ao local e efetuaram disparos contra populares que se aglomeravam no local. Não há informações sobre outras pessoas feridas.

Leitor | A Tarde

O homem foi levado para o Hospital Roberto Santos e o estado de saúde dele é considerado grave. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.