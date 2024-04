Suposto ladrão morre após ser espancado por quatro homens em Salvador | A TARDE

Um suspeito de furtar um casal de turistas morreu madrugada deste sábado, 23, após ser espancado por quatro homens na Avenida Sete de Setembro, no Corredor da Vitória, área nobre de Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 18° BPM foram acionados por populares para averiguar uma situação de briga generalizada no Corredor da Vitória. No local foi constatado que quatro pessoas espancaram um homem suspeito de furto.

O homem linchado, que ainda não foi identificado, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os agressores foram detidos pelos PMs e encaminhados para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada. Confome material que o Portal A TARDE teve acesso, quatro agressores, um pm e duas testemunhas foram ouvidas.