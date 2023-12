Suposto traficante é morto em operação policial na Boca do Rio | A TARDE

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu após entrar em confronto com policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Atlântico, na noite de quinta-feira, 21, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Durante a ação, foram apreendidas uma submetralhadora e porções de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, os pms receberam a informação de que havia homens armados traficando entorpecentes na localidade conhecida como Baixa Fria e, na chegada ao local, foram alvo de disparos de arma de fogo. Houve o revide e, cessado o confronto, um suspeito havia sido atingido.

O homem foi socorrido para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu. Com o homem, foram apreendidos uma submetralhadora com seis munições, 20 porções de maconha, sete pinos com cocaína e uma embalagem pequena da mesma droga.

O material foi apresentado na delegacia para adoção das medidas cabíveis.