Suposto traficante morre ao trocar tiros com a Rondesp em Salvador | A TARDE

Um suspeito de tráfico morreu durante uma troca de tiros com militares da Rondesp BTS no bairro de Bom Juá, em Salvador, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 6.

De acordo com a Polícia Civil, uma guarnição estava em patrulhamento no final de linha do bairro de Bom Juá, quando foi atacada por criminosos. Houve revide e um suspeito acabou sendo baleado e socorrido para o Hospital Geral Ernesto Simões, no Pau Miúdo, onde não resistiu aos ferimentos.

Na ação, foram apreendidos também um carregador, 30 munições, 25 papelotes de maconha e 14 embalagens de crack. A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja nota da Polícia Civil:

"A morte por intervenção de agente de segurança pública de um homem sem identificação foi registrada no DHPP, na manhã desta segunda-feira (6). De acordo com policiais da Rondesp BTS, a guarnição estava em patrulhamento no final de linha do bairro de Bom Juá, quando foram surpreendidas por homens armados que atiraram contra as equipes. Houve confronto e um suspeito ficou ferido, sendo socorrido para o Hospital Ernesto Simões, onde morreu. Drogas e arma foram apreendidas durante a ação. As guias para remoção e perícia foram expedidas."

Publicações relacionadas