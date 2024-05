Suposto traficante pula no mar após operação da PM no ferryboat | A TARDE

Passageiros que utilizavam o sistema de Ferryboat, na manhã deste sábado, 11, tomaram um susto ao presenciar uma operação da Polícia Militar (PM-BA) dentro da embarcação Ana Nery.

Informações preliminares apontam que o barco fazia o trajeto saindo de Bom Despacho para a capital baiana. O suspeito seria um indivíduo conhecido como Douglas ou DG, apontado como uma das lideranças do tráfico na Ilha de Itaparica.

Ao perceber a presença dos agentes da PM, o criminoso pulou no mar e tentou escapar nadando. Posteriormente, ele foi preso no Terminal de Bom Despacho. O ocorrido gerou tumulto dentro do ferryboat e usuários relataram terem escutados tiros.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Internacional Travessias, que confirmou o ocorrido, mas solicitou que mais informações fossem apuradas com a PM. No entanto, a corporação não soube passar mais informações sobre o ocorrido.

