Sushiman desaparece após sair de bar em Cajazeiras | A TARDE

Um sushiman de 28 anos desapareceu após sair de um bar, no bairro de Cajazeiras, em Salvador. Segundo a Polícia Civil (PC), ele trabalhava em bares da capital baiana e em outras cidades - em uma delas, ele saiu e não retornou mais.

Ainda conforme a PC, o desaparecimento de William Aguiar Santos Morais foi registrado na sexta-feira, 10.

Familiares afirmam que o jovem saiu de casa dizendo que iria se encontrar com um mulher em Terra Nova, a cerca de 80 km de Salvador. Segundo informações divulgadas pelo G1, o sushiman foi visto em um bar bebendo com uma mulher, mas no dia seguinte não foi localizado.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de William, pode entrar em contato com o número 181.

