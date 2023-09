Uma confusão foi registrada no Shopping Salvador, nesta sexta-feira, 8. Segundo informações, duas mulheres suspeitas de furto teriam sido agredidas por seguranças dentro do local.

Imagens feitas por pessoas que estavam no centro de compras mostram o momento em que clientes e funcionários de uma loja discutem de forma intensa. De acordo com o Shopping Salvador, duas suspeitas tentaram furtar produtos de uma farmácia.

Na tentativa de fugir, a dupla foi contida por inspetores e transferidas para uma delegacia. A assessoria do estabelecimento negou agressão contra as suspeitas e afirmou que as câmeras do local serão disponibilizadas para a polícia.

Veja vídeo:

Suspeita de furto em farmácia causa confusão em shopping de Salvador Reprodução

Confira a nota completa do Salvador Shopping:

Sobre o fato em questão, a administração do empreendimento informa que houve uma tentativa de furto em uma farmácia que acionou apoio da equipe do centro de compras. Após tentar fugir, a dupla de suspeitas foi contida por inspetores de mall e, na sequência, conduzida até a Delegacia para o acompanhamento do caso. O empreendimento reitera que não houve nenhuma agressão às suspeitas. As imagens das câmeras de segurança foram preservadas e estão à disposição das autoridades.