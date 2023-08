Suspeito de assalto é morto em via pública na Avenida San Martin

Um homem foi morto, na manhã desta sexta-feira, 25, na região da Avenida San Martin, em Salvador. Segundo as primeiras informações, o homem praticava assaltos na região auxiliado por um comparsa. O corpo foi encontrado em via pública, na região do Largo do Tanque.

Ainda segundo as informações, um dos suspeitos foi atingido na cabeça e o outro conseguiu fugir. Uma testemunha relata que os homens tentavam roubar uma moto quando foram surpreendidos pelos disparos. O corpo ficou visível para a população, em uma avenida movimentada da capital baiana.

De acordo com a 37ª CIPM, policiais militares da unidade foram acionados pelo Cicom com a informação de um homem alvejado por disparos de arma de fogo, na Avenida General San Martin. "No local, a guarnição constatou o fato, havia um homem morto, por disparos de arma de fogo. Os militares isolaram a área e acionaram o DPT para a remoção do corpo e realização de perícia".

Posteriormente os PMs foram informados que um segundo homem buscou atendimento na UPA San Martin, após ter sido atingido por disparos de arma de fogo. O homem permanece custodiado na unidade de saúde, após testemunhas relatarem que os dois suspeitos estavam praticando roubos na região, a bordo de uma motocicleta modelo Lander, cinza. Populares contaram que um terceiro homem ao perceber a ação tentou impedir o roubo e atirou nos suspeitos.