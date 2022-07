Suspeito de assalto é preso pelo sistema de Reconhecimento Facial

Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira, 25, em Salvador, através do sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). Ele é suspeito de realizar assaltos na capital baiana.

De acordo com a pasta estadual, a respectiva tecnologia apontou alerta com cerca de 95% de similaridade. O indivíduo é o 329º localizado pelo sistema e foi encontrado nas ruas do Centro.

Integrantes do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) informaram as equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) próximas do local sobre a passagem do suspeito em um dos pontos monitorados pelas câmeras inteligentes. Eles pararam o suspeito e verificaram os documentos pessoais.

O homem possuía mandado de prisão pela prática de roubo expedido pela 1ª Vara de Execuções Penais de Salvador. Ele foi levado para a sede da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve o mandado de prisão cumprido e aguarda decisão Judicial.