Suspeito de assalto na Ondina acumula oito passagens em 10 anos | A TARDE

Um dos suspeitos de assalto ao restaurante Di Liana, no bairro da Ondina, ocorrido na noite de segunda-feira, 16, possui oito passagens pela polícia. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), nesta terça-feira, 17.

De acordo com a pasta estadual, o criminoso foi capturado nos últimos dez anos por roubos, tráfico de drogas e furtos. As ocorrências aconteceram nas cidades de Salvador, Vera Cruz e Nazaré.

O indivíduo foi preso na segunda-feira após ter sido baleado por um policial militar que estava de folga, junto com outro comparsa, nas regiões da perna e do pé. Uma cliente do estabelecimento também teria sido atingida na região pélvica.

Um terceiro comparsa conseguiu fugir correndo, mas informações iniciais apontam que ele também foi atingido pelo policial.

Equipes da Polícia Civil, com o suporte de perícias do Departamento de Polícia Técnica (DPT), investigam o caso e buscam localizar o assaltante foragido.