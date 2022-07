Suspeito de assaltos é preso com faca no bairro do Rio Vermelho

Foi preso pela Polícia neste domingo, 24, um suspeito de cometer assaltos no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar, policiais da 12ª CIPM faziam rondas de motocicletas na Avenida Oceânica, quando foram informados de um assalto na Rua Almirante Barroso. Policiais foram até o local e encontraram o adolescente que foi vítima do roubo.

Depois de fazer rondas, os militares encontraram um homem que, ao perceber a presença dos policiais, tentou fugir, sendo alcançado em seguida. Durante a busca, foi encontrada em sua cintura uma peixeira e um telefone celular.

Ainda segundo a PM, o suspeito foi imediatamente detido e encaminhado, juntamente com a vítima e o material apreendido, para a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca), para a adoção das medidas cabíveis.