Suspeito de balear PM na Suburbana é morto horas depois | A TARDE

A Polícia Militar agiu rápido para encontrar o grupo de indivíduos armados que abriu fogo contra a guarnição da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) neste sábado, 20. Horas depois de o agente ser baleado no pé esquerdo, o suspeito de atingir um PM do PETO, durante ronda na localidade ‘Fundão’ da Prainha do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Em uma nova ‘trocação’, o rapaz, identificado como Lázaro Raimundo da Silva, conhecido pelo vulgo de ‘Maré’, foi alvejado no momento em que tentou resistir à prisão, conforme informações passadas pela corporação.

Processado por homicídio qualificado, o ‘Seis de Paus’ do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP), que tem como área de atuação o bairro do Lobato, foi socorrido ao Hospital do Subúrbio, porém já chegou sem vida. Junto ao homem foram encontradas armas e drogas.