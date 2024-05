PM é baleado e ação policial é intensificada em bairro de Salvador | A TARDE

Um policial militar do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi baleado na tarde deste sábado, 20, durante uma operação na Prainha do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Por meio de nota, a Polícia Militar detalhou que durante rondas na Prainha do Lobato, policiais se depararam com um grupo de homens armados que, ao perceberem a aproximação policial, efetuaram disparos de arma de fogo. Houve o revide e, após a troca de tiros, foi identificado que um dos policiais havia sido atingido por disparo de arma de fogo no pé esquerdo, sendo socorrido para uma unidade de saúde, onde foi medicado.

Na operação, equipes da Rondesp BTS e outras unidades segue em excursões na Prainha do Lobato. Vídeos registrados por moradores mostram um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (GRAER) sobrevoando a região. Muitos tiros também foram registrados pelos moradores.





Reprodução

Nesta semana, na noite de terça-feira, 16, um policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi baleado em uma operação contra o crime organizado no bairro de Mirantes de Periperi, também no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Ele foi baleado na coxa e recebeu alta no dia seguinte.