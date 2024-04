Policial do Bope é baleado durante operação em Mirantes de Periperi | A TARDE

Um policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi baleado na noite desta terça-feira, 16, em mais uma operação contra o crime organizado no bairro de Mirantes de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Segundo informações preliminares obtidas pelo Portal A TARDE, o agente foi baleado na coxa e encaminhado para o Hospital do Subúrbio e o local está cercado de policiais. O estado estado de saúde não foi divulgado.

> Mirantes de Periperi registra mais uma noite de guerra entre facções

Ainda de acordo com informações de moradores, ele foi atingido numa localidade conhecida como Baixada. O portal aguarda posicionamento oficial sobre a a ocorrência.

Onda de violência na região

A onda de violência na região já dura uma semana por causa de uma intensa disputa entre as facções Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM).

Duas pessoas já morreram em Mirantes de Periperi por conta da situação da região. Além disso, uma cabeça foi encontrada em um lata de tinta nesta segunda-feira, 15, e o corpo foi achado caído em via pública e com sinais de tortura nesta terça, 16. A suspeita é de que, nesse caso, o homem fazia parte do tráfico.

O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, determinou reforço policial por tempo indeterminado na região.