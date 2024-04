Mirantes de Periperi registra mais uma noite de guerra entre facções | A TARDE

Uma operação está sendo realizada na noite desta segunda-feira, 15, por equipes da Polícia Militar, incluindo o Grupamento Aéreo, no bairro Mirantes de Periperi, no Subúrbio de Salvador.

Segundo informações de populares, o local foi invadido mais uma vez por integrantes do Comando Vermelho e entraram em confronto com o Bonde do Maluco, conflito esse que já dura uma semana levando insegurança para a região.

Com o conflito, trecho do Derba também foi atingido por tiros. Guarnições da PATAMO, Choque, Rondesp BTS e 18ª CIPM estão ocupando toda a região.

Duas pessoas já morreram em Mirantes de Periperi por conta da situação da região. Por conta disso, o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, determinou reforço policial por tempo indeterminado.





Divulgação / Redes Sociais