Novo tiroteio é registrado em Mirante de Periperi neste domingo | A TARDE

Os moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador, mais precisamente dos bairros de Periperi e Mirante de Periperi, tem vivido dias de tensão. Após semana de tiroteios, que vitimou um inocente dentro da própria casa na região, um novo confronto entre traficantes aconteceu na madrugada deste domingo, 14, em Mirante de Periperi, mantendo a população em clima de medo e insegurança.

Moradores relataram terem ouvido muitos tiros. Em vídeos, divulgados nas redes sociais, é possível ouvir os disparos e a sensação de insegurança nas ruas da região. Um helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer) da PM, foi identificado por moradores sobrevoando a região.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, o Polícia Militar confirmou a presença do Graer na localidade e informou que o policiamento segue reforçado.

"De acordo com informações da 18ª CIPM, responsável pelo policiamento na região, os militares foram acionados para averiguar informação de disparos de arma de fogo na região na madrugada de hoje. Ações foram realizadas na localidade contando com apoio de diversas unidades operacionais da PM, além do Grupamento Aéreo (Graer). Foram feitas buscas em toda região, mas nenhum suspeito foi localizado. O policiamento segue reforçado em todo o bairro".





Divulgação / Redes Sociais

Onda de violência no bairro

O enterro de Reginaldo dos Santos, que morreu dentro de casa, aconteceu sob forte comoção. Além dele, um outro homem foi morto e um baleado durante um confronto entre grupos criminosos rivais no bairro de Mirante de Periperi madrugada de sexta-feira, 12. O major da Polícia Militar, João Daniel, informou que a vítima ferida foi atingida por uma bala perdida enquanto saía de casa para trabalhar. Nesse caso, não há informações se o homem morto tinha envolvimento com a criminalidade.

Por causa do clima de insegurança na região, as aulas de 365 alunos da Escola Municipal de Mirantes de Periperi, e os atendimentos das Unidades de Saúde da Família (USF) de Colinas de Periperi, Alto do Cruzeiro e Rio Sena foram suspensos e devem ser retomados nesta segunda-feira, 15.

A Secretaria de Mobilidade (Semob) também suspendeu a circulação de ônibus da linha 1620 - Alto de Coutos/ Paripe X Hospital do Subúrbio (Via Mirantes de Periperi) na Rua Ambrosina Arruda.

Em meio ao cenário de violência na localidade, o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, determinou reforço policial por tempo indeterminado no combate às facções na região do Subúrbio Ferroviário

"Alcançamos, somente nos primeiros meses deste ano, 20 líderes de organizações criminosas. Apreendemos 17 fuzis e cerca de uma tonelada de drogas. Capturamos pouco mais de 1.500 criminosos. Continuaremos avançando", enfatizou Werner.

O secretário lembrou ainda que a população pode ajudar, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia). "Vamos integrar ainda mais a Polícia com a comunidade. Os moradores não compactuam com estes criminosos", completou Werner.