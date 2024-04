Comoção marca enterro de morador de Periperi: "Quantas vidas serão tiradas" | A TARDE

O líder comunitário de Mirantes de Periperi, Jefferson Conceição, desabafou nesta sexta-feira, 12, sobre a insegurança e violência que atinge o bairro nos últimos dias e que resultou na morte de Reginaldo dos Santos, vítima de "bala perdida" dentro de sua própria casa.

Em conversa com o Portal A TARDE, a liderança lamentou a morte do amigo e a situação que vive o bairro com a guerra do tráfico protagonizada por duas facções criminosas que brigam pelo controle da localidade.

"Não sei mais quantas vidas inocentes vão ser tiradas para que os órgãos públicos abram os olhos e vejam o que está acontecendo dentro das comunidades. 99% de pessoas de bem sofrendo, tendo que abandonar suas casas, alugar casas porque não tem condições de comprar outras. As casas que conseguiram com muito suor. É muito sofrimento mesmo", contou.

Líder comunitário falou com o Portal A TARDE durante enterro de vítima de "bala perdida" | Foto: Shirley Stolze/ Ag A Tarde

A declaração foi durante o enterro de Reginaldo, na manhã desta quarta, no cemitério Ordem Terceira de São Francisco, na Baixa de Quintas, em Salvador.

"É um sentimento de perda que não cabe no peito. Reginaldo era um cara fora de série, um cara amigo muito fundamental para a nossa comunidade. Nascido e criado, no seu momento de lazer jogava a sua bola, inclusive ontem foi seu dia de folga e acontece essa fatalidade com um grande irmão, grande amigo, que vai deixar muita falta", continuou.

Além de Reginaldo, mais uma pessoa morreu e outra ficou baleada entre a madrugada e manhã desta quarta.