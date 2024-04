Polícia será reforçada por tempo indeterminado em Periperi, diz Werner | A TARDE

O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, se posicionou quanto a situação de violência que tem sido registrada no bairro de Mirantes de Periperi, em Salvador. Nos últimos dias, tiroteios tem sido registrados durante a madrugada e já houve a confirmação de duas pessoas mortas pelos disparos.

De acordo com o titular da pasta, ficou determinado reforço por tempo indeterminado no combate às facções na região do Subúrbio Ferroviário. Veículos e aeronaves são utilizados pelas Polícias Militar e Civil no patrulhamento e em ações de inteligência.

"Alcançamos, somente nos primeiros meses deste ano, 20 líderes de organizações criminosas. Apreendemos 17 fuzis e cerca de uma tonelada de drogas. Capturamos pouco mais de 1.500 criminosos. Continuaremos avançando", enfatizou Werner.

O secretário lembrou ainda que a população pode ajudar, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia). "Vamos integrar ainda mais a Polícia com a comunidade. Os moradores não compactuam com estes criminosos", completou Werner.