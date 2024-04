Policiamento é reforçado em Mirantes de Periperi após tiroteio na região | A TARDE

Os diversos relatos de conflitos ocorridos na região de Mirantes de Periperi tem trazido insegurança para os moradores da localidade. Nesta sexta-feira, 12, as equipes de policiamento foram reforçadas no bairro.

De acordo com o tenente-coronel e comandante do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (GRAER), Volney Almeida, foram 10 viaturas deslocadas para garantir a segurança dos moradores do local.

Por meio de nota, a PM informou que, além do Graer, participam das operações, a Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp BTS, Bpatamo, BPFRV, BPFRC e demais unidades do CPRC-BTS.

A iniciativa visa dar uma resposta aos contantes conflitos que tem ocorrido entre traficantes da região. Na madrugada da última quinta-feira, por exemplo, moradores relataram terem escutado diversos disparos por cerca de duas horas.

Na ocasião, um morador, identificado apenas como Reginaldo, teria sido baleado enquanto estava dentro de sua casa. Ele ainda teria sido socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.