"Só ligou para se despedir", diz irmã de garçom vítima de bala perdida | A TARDE

"A gente estava planejando sair no domingo, para um barzinho, tomar uma cerveja. Infelizmente, esse dia não chegou. Infelizmente, a vida dele foi ceifada". As palavras emocionadas são de Regina Pereira Santos, irmã de Reginaldo Pereira Santos, morto após ser atingido por uma "bala perdida" na sala da casa onde morava com a família em Mirantes de Periperi, bairro do Subúrbio Ferroviário de Salvador.



Reginaldo foi baleado na noite de quarta-feira, 10. Era dia de descanso do trabalho. No cômodo, além dele, estavam a companheira e uma irmã que tem deficiência. Elas testemunharam a morte. "Era o dia de folga dele. Ele estava dentro de casa, com a esposa e com a minha irmã, que é deficiente, simplesmente entrou uma bala e atingiu meu irmão. Meu irmão era um cidadão de bem, trabalhador, um bom irmão, um bom pai, um bom filho, um bom marido. Ele não merecia passar por isso", contou ao Portal A TARDE.

Corpo de Reginaldo foi enterrado na manhã desta sexta, na Baixa de Quintas, em Salvador | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

"Ele ia fazer 51 anos agora em setembro. Trabalhava como garçom, no Iberostar, no Praia do Forte, há muitos anos. É um profissional muito querido, muito responsável por aquilo que fazia. Ele gostava do que ele fazia. Vai deixa muita saudade. Está deixando muita saudade, muita saudade mesmo", desabafa Regina.



"Eu falei com ele na quarta-feira, na folga dele. Acho que ele só ligou pra se despedir de mim. Ele fez o chamado de vídeo pra eu falar com minha irmã, que é deficiente. Falei com ele, com minha irmã e com minha cunhada. A gente conversou. Domingo agora a gente estava armando pra sair, pra um barzinho, tomar uma cerveja. Infelizmente, esse dia não chegou", lamenta a irmã.



O corpo do garçom foi sepultado na manhã desta sexta-feira, 12, no cemitério Ordem Terceira de São Francisco, na Baixa de Quintas, em Salvador. Além dos familiares, amigos do bairro de profissão foram se despedir do garçom. "Se você perguntar a qualquer pessoa aqui, ninguém vai falar mal dele aqui. Qualquer pessoa que você fala assim: quem era Reginaldo? Gostava de jogar bola na folga dele, gostava de sair, de ficar em casa, era amigo, era família. O meu irmão era tudo de bom", finalizou Regina.

Reginaldo deixa dois filhos. A perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) vai ajudar os investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) a identificar de qual arma partiu o tiro. Além de Reginaldo, outros dois homens foram baleados nas últimas horas em Mirantes de Periperi. Um terminou não resistindo.

A Polícia Militar reforçou a segurança e realiza operações com viaturas e helicópteros no bairro. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) atribui a morte do garçom a guerra declarada entre as duas maiores facções que dominam os bairros da periferia de Salvador.